مع استمرار خروقات وقف إطلاق النار ومخاوف من انهياره، حذر مسؤولون أمريكيون من أن الإسرائيليين يلعبون «لعبة خطيرة» في جنوب لبنان، معبرين عن قلقهم إزاء إجراءات جيش الاحتلال في المنطقة، وفقاً لما نقله موقع «أكسيوس» الإخباري.

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله: «إن واشنطن أعربت سراً عن قلقها لتل أبيب بشأن تصرفاتها، لكن ممثلي إسرائيل ولبنان أبلغوا البيت الأبيض أنه على الرغم من التوترات الأخيرة على الحدود، إلا أنهم ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ يوم 27 نوفمبر الماضي».

وشنت إسرائيل موجة من الغارات الجوية على الجنوب اللبناني مساء أمس (الإثنين)، أسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 3 آخرين، عقب ساعات من استهداف حزب الله موقع رويسات العلم التابع لجيش الاحتلال في تلال كفرشوبا، وفق ما أفادت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية، اليوم.

ونقلت عن بيان لوزارة الصحة اللبنانية أن غارة على بلدة حاريص أدت في حصيلة أولية إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة شخصين بجروح، فيما أدت الغارة الإسرائيلية على بلدة طلوسة إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة شخص بجروح. وزعم الجيش الإسرائيلي أنه ضرب أهدافا وبنية تحتية لحزب الله «في جميع أنحاء لبنان».

وأفادت السلطات اللبنانية بشخصين آخرين في ضربات إسرائيلية على جنوب لبنان، بينهما أحد أفراد المديرية العامة لأمن الدولة الذي قتل وهو في الخدمة، ما يرفع عدد قتلى أمس إلى 11.

وكانت إسرائيل اتهمت حزب الله بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاقه صواريخ على موقع عسكري إسرائيلي في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها، فيما أسمته الجماعة اللبنانية «ردا دفاعيا أوليا تحذيريا».

ويهدد تبادل إطلاق النار بانهيار الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين الطرفين بعد أقل من أسبوع من دخولها حيز التنفيذ.

وتمنع الهدنة إسرائيل من تنفيذ عمليات عسكرية هجومية في لبنان، بينما تلزم لبنان بمنع الجماعات المسلحة، بما في ذلك حزب الله، من شن هجمات على إسرائيل.

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن لبنان سجل ما لا يقل عن 54 انتهاكا من جانب إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار حتى الآن. ودعا في بيان أصدره مكتبه اللجنة المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار إلى بدء عملها بشكل عاجل وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها.