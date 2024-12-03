وافقت حركتا فتح وحماس على مسودة إنشاء لجنة لإدارة قطاع غزة بموجب اقتراح مصري. واعتبرت مصادر مطلعة أن التوافق الفلسطيني على لجنة لإدارة قطاع غزة يمهد لإعلان وقف إطلاق النار.وأظهرت مسودة لجنة إدارة غزة، التي حصلت أن المرجعية للحكومة الفلسطينية والتعيين بمرسوم من رئيس السلطة، وأكدت المسودة أن اللجنة ستقدم الخدمات والاحتياجات الأساسية لسكان القطاع.وكشفت المصادر حدوث تقدم كبير في ختام اجتماعات القاهرة بين ممثلين عن حركتي حماس وفتح. وأضافت أن حركتي فتح وحماس توصلتا لاتفاق أنهى الخلاف بشأن إدارة أموال الإغاثة وإعادة الإعمار. وأكدت أن فتح وحماس تعاملتا بإيجابية مع الورقة المصرية وأعطتا موافقة عليها، فيما فتح سترد خلال أسبوع ووفدها سيعود إلى القاهرة.واستضافت العاصمة المصرية محادثات بين حماس وحركة فتح بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول إمكانية إنشاء لجنة لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.واقترحت مصر تشكيل لجنة مكونة من خبراء متخصصين مستقلين، وتشرف عليها السلطة الفلسطينية لإدارة غزة فور انتهاء الحرب.