‏رحب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني بقرار كندا تصنيف مليشيا الحوثي الإرهابية جماعة إرهابية، في قرارها الذي صدر اليوم (الإثنين)، مؤكداً أنها خطوة مهمة تعكس تصاعد إدراك المجتمع الدولي لخطر هذه المليشيا الإجرامية التخريبية في اليمن والمنطقة، وتهديدها أمن الملاحة البحرية والتدفق الحر للتجارة العالمية.

وقال الإرياني: لم تكتفِ مليشيا الحوثي بارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني، بل تعدت ذلك إلى تهديد الأمن الإقليمي والدولي عبر استهداف السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، أحد أهم الممرات المائية العالمية، ما يشكل تهديداً مباشراً للتجارة العالمية.

ودعا الإرياني بقية دول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة لتصنيف مليشيا الحوثي «جماعة إرهابية»، ولتصبح منظمة إرهابية عالمية تُحاصر سياسياً واقتصادياً، وتُجمد أصولها، ويُحظر سفر قياداتها، وتتم ملاحقتهم أمام المحاكم الدولية.

وأشار إلى أن التحرك الدولي الشامل هو السبيل الوحيد لإيقاف المشروع الحوثي، وحماية الأمن البحري في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وإنقاذ الشعب اليمني من المأساة التي يعيشها منذ الانقلاب.