في حادثة هي الأولى منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، أعلن «حزب الله» اليوم (الإثنين) شن هجوم على موقع عسكري إسرائيلي.ونقلت وكالة «فرانس برس» عن بيان صادر عن الحزب قوله: على إثر الخروقات المتكررة التي تبادر إليها إسرائيل لاتفاق وقف النار، نفذنا مساء اليوم رداً دفاعياً أولياً تحذيرياً مستهدفاً موقع رويسات العلم التابع للجيش الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.بالمقابل، قال الجيش الإسرائيلي لقد أطلق «حزب الله» اللبناني قذيفتين صاروخيتين نحو منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها على الحدود اللبنانية، موضحاً أن القذيفتين سقطتا في مناطق مفتوحة.وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برد قوي على «حزب الله»، فيما توعد وزير الدفاع يسرائيل كاتس بردّ قاسٍ على الهجوم.وكتب على منصة «إكس»: «لقد وعدنا بالعمل ضد أي انتهاك لوقف إطلاق النار من قبل «حزب الله»، وهذا بالضبط ما سنفعله»، موضحاً أن إطلاق «حزب الله» النار نحو موقع للجيش الإسرائيلي سيقابل بردّ قاسٍ.من جهته، وصف وزير المالية المتشدد بتسلئيل سموتريتش، هجوم «حزب الله» بأنه «خطأ فادح»، مطالباً حكومته بتوجيه ضربة قوية.