كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا الليلة الماضية مع وزراء وفريق التفاوض المكلفين بإبرام صفقة تبادل الأسرى مع حماس لبحث فرص إحياء المفاوضات، في وقت أكد مصدر مطلع أن حماس تتمسك بشرط وقف الحرب على قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع على المفاوضات مع حماس، قوله، اليوم (الإثنين): إن إسرائيل ليست في مرحلة يغلب عليها التفاؤل، لكنها أحرزت تقدما في قضية تبادل الأسرى.وأضاف أن حماس تصر على وقف الحرب، مؤكدا أنه بدون اتفاق لن يتحقق أي اختراق في هذا الأمر، ولفت إلى أن بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية يعارضون جوانب سياسية في المفاوضات.من جانبها، أفصحت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن مسؤولين في هيئة أركان الجيش أبلغوا القيادة السياسية أن الظروف نضجت لإنجاز الصفقة عقب انتهاء حرب لبنان وفصل الجبهات وتركيز الثقل العسكري على غزة والأحداث في سورية والضغط الداخلي في غزة وإسرائيل، إضافة إلى تغيير الإدارة الأمريكية.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقديرات تشير إلى أن عدد الأسرى الأحياء أصبح أقل من نصف المحتجزين، وأن الجيش يؤكد أن الوقت مناسب جدا لاستغلال الإنجازات التي حققها وإبرام صفقة تبادل.وأضافت المصادر أن ممثل المحتجزين في الجيش أبلغ القيادة السياسية بأن التقديرات تشير إلى تردي وضعهم وأنهم يتضورون جوعا، وأن بعضهم يواجه خطر الموت.وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن عددا من ذوي الأسرى تظاهروا قرب منزل نتنياهو بالقدس واتهموه بعدم إنجاز صفقة لأسباب شخصية.وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المؤسسة الأمنية حذرت الحكومة من أن تفكيك حماس سيؤدي لانهيار النظام القادر على إطلاق المحتجزين.