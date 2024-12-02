اتهم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم (الإثنين)، إسرائيل بخرق الهدنة بشكل فاضح، داعياً اللجنة المكلفة بمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار إلى مباشرة مهماتها بشكل عاجل وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها.وشدد بري على إلزام القوات الإسرائيلية بالانسحاب من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان، مبيناً أن ما تقوم به القوات الإسرائيلية من أعمال وتجريف للمنازل في القرى اللبنانية الحدودية، واستمرار الطلعات الجوية وتنفيذ غارات استهدفت أكثر من مرة عمق المناطق اللبنانية سقط خلالها قتلى وجرحى، وآخرها ما حصل اليوم في «حوش السيد علي» في الهرمل شرق البلاد وجديدة مرجعيون جنوباً، تمثل خرقاً فاضحاً لبنود اتفاق وقف إطلاق النار.وقال رئيس مجلس النوب اللبناني: «نسأل اللجنة الفنية التي شكلت لمراقبة تنفيذ هذا الاتفاق: أين هي من هذه الخروقات والانتهاكات المتواصلة، التي تجاوزت 54 خرقاً فيما لبنان ملتزم بشكل تام بما تعهد به؟».بالمقابل، قالت إسرائيل إنها لم تنتهك بتاتاً اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرة إلى أن تواجد حزب الله في جنوب نهر الليطاني هو الانتهاك بعينه.وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في اتصال هاتفي لنظيره الفرنسي، جان نويل بارو: «على عناصر حزب الله ترك جنوب الليطاني والتوجه شمالاً»، مبيناً أن بلاده لا تنتهك شروط وقف إطلاق النار، بل على العكس.وأشار إلى أن الضربات الإسرائيلية تتم عند رصد عناصر من حزب الله يتجولون في منطقة جنوب الليطاني أو يحاولون نقل الأسلحة، مطالباً الحكومة اللبنانية بالموافقة بشكل واضح للجيش بتنفيذ الإجراءات المطلوبة منه بموجب الاتفاق.ولفت إلى أن إسرائيل لن تقبل العودة إلى الوضع الذي كان سائداً قبل الحرب، في إشارة إلى انتشار مسلحي الحزب جنوباً بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية.