وجه الادعاء العام في السويد، اليوم (الإثنين)، اتهامات لثلاثة أشخاص بتدبير جريمة إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش، موضحاً أن الجرائم وقعت في الفترة بين سبتمبر 2023 ومارس 2024.

وأفادت هيئة الادعاء العام السويدية، في بيان، أنها وجهت إلى الأشخاص الثلاثة، وشخص آخر، تهمة الانضمام إلى منظمة إرهابية، وأن الجرائم المشتبه بها وقعت في الفترة بين سبتمبر 2023 ومارس 2024، مشيرة إلى أن التحقيق أظهر أن الجرائم الإرهابية لها صلات دولية بتنظيم داعش، خصوصاً في الصومال.

وذكرت الهيئة أن هناك أشخاصا أيضاً يخضعون للتحقيق في الخارج في قضايا تتعلق بالإرهاب.

يذكر أن البرلمان السويدي اعتمد قانوناً في منتصف عام 2023، يحظر من خلاله الأنشطة المرتبطة بالجماعات المتطرفة، فيما قال وزير العدل غونار سترومر في فبراير الماضي إن مجرد تقديم دعم لوجستي لمنظمة إرهابية يمكن اعتباره جريمة بموجب القانون الجديد.

وكان تنظيم داعش الإرهابي قد تبنى هجوما أودى بحياة سويديين اثنين ووقع في بروكسل بشهر أكتوبر 2023، قبل مباراة بين منتخبي بلجيكا والسويد، ضمن التصفيات المؤهّلة لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم.