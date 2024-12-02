اتفقت تركيا وإيران على أن سورية ينبغي ألا تصبح موطنا «للجماعات الإرهابية». واتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، في أنقرة، اليوم (الإثنين)، «المنظمات الإرهابية» في سورية بأنها تنسق مع إسرائيل وأمريكا، وهو ما رفضه نظيره التركي. وشدد على أن الوضع الخطير في سورية سيؤثر على كل دول المنطقة. واعتبر أن الموقف الإيراني تجاه «اتفاق أستانا» متطابق مع تركيا. وجدد الوزير الإيراني التأكيد على دعم بلاده للحكومة السورية وجيشها بشكل كامل، مشددا على أهمية المشاورات الإقليمية بشأن سورية.ووصف مشاوراته في تركيا بأنها كانت جيدة للغاية، خصوصا أنها شددت على وجوب الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي السورية.بدوره، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إنه بحث التطورات في سورية مع نظيري الإيراني، مؤكدا أن هناك تطابقا تركيا إيرانيا في وجهات النظر بشأن «تصفية المجموعات الإرهابية» في سورية. وأكد دعم أنقرة لوحدة الأراضي السورية.وأضاف أن أحدث التطورات في سورية تظهر ضرورة التوصل إلى تسوية بين الحكومة والفصائل، لافتا إلى أن أنقرة مستعدة للمساهمة في أي حوار إذا تطلب الأمر.