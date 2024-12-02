شن الطيران السوري والروسي غارات عدة على تجمعات الفصائل المسلحة في ريف حلب الشرقي. وقال مصدر عسكري في تغريدة لوزارة الدفاع السورية عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس»، اليوم (الإثنين): «إن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك يوجه ضربات متتالية على تجمعات الإرهابيين ومحاور تحركهم على أطراف بلدة السفيرة في ريف حلب الشرقي موقعاً عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم إضافة إلى تدمير عربات وآليات عدة كانت بحوزتهم».وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، بأن وحدات الجيش السوري تعمل حالياً على تأمين بلدات وقرى طيبة الإمام وحلفايا وقلعة المضيق بريف حماة الشمالي والشمالي الغربي وتثبيت نقاط وحواجز فيها بعد أن قامت بتحريرها ودحر المسلحين منها خلال الساعات الـ 48 الماضية.من جهته، أعلن الكرملين اليو أن روسيا تواصل دعم الرئيس السوري بشار الأسد بغرض استقرار الأوضاع عقب هجوم واسع شنّته هيئة تحرير الشام وفصائل معارضة مسلّحة أتاح لها السيطرة على مناطق واسعة في الشمال أبرزها مدينة حلب.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين: «نواصل بالطبع دعم الرئيس بشار الأسد»، لافتاً الى أن موسكو ستبني موقفها استناداً إلى ما هو ضروري من أجل استقرار الأوضاع.