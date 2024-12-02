كشف مصدران عسكريان سوريان أن فصائل مسلحة دخلت العراق من أجل مساعدة القوات السورية في القتال، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز»، اليوم (الإثنين). وأفاد مصدر كبير في الجيش السوري بأن العشرات من مقاتلي «الحشد الشعبي» عبروا طريقا عسكريا بالقرب من مدينة البوكمال على الحدود بين البلدين، متوجهين نحو حماة في الشمال السوري. وقال إن «تلك التعزيزات الجديدة أرسلت خلال الليل لمساعدة الجيش على الخطوط الأمامية في الشمال». ولفت إلى أن الفصائل ضمت مليشيات «كتائب حزب الله العراقي»، و«فاطميون».من جهته ، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ، أن فصائل عراقية مسلحة دخلت سورية من البوكمال.وكان وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، أعلن، أمس (الأحد)، أن تعزيزات جديدة أرسلت إلى المناطق الحدودية مع سورية، مؤكدا أن الحدود مغلقة ومؤمنة بشكل تام. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لدى وصوله إلى أنقرة اليوم، إن ما أسماها «فصائل المقاومة» ستدعم الحكومة والجيش السوريين.وشنت الفصائل المسلحة منذ الأربعاء الماضي هجوماً مباغتاً في شمال غرب سورية، تمكنت على إثره من السيطرة بشكل كامل على مدينة حلب، والمطار الدولي، إضافة إلى عشرات المدن والقرى بمحافظتَي إدلب وحماة مع، إعادة انتشار وحدات الجيش السوري منها. وارتفعت حصيلة الهجوم الخاطف إلى أكثر من 445 قتيلا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.