نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر روسية قولها: «إن موسكو أقالت الجنرال سيرغي كيسيل المسؤول عن القوات الروسية في سورية، بعد اجتياح قوات المعارضة مدينة حلب».ووجهت مدونات عسكرية روسية، أمس (الأحد) انتقادات لاذعة لأداء كيسيل الذي كان يقود في السابق «جيش دبابات الحرس الأول الروسي» في منطقة خاركيف الأوكرانية.وكتبت مدونة فويني أوسفيدوميتيل «يبدو أنه كان من المفترض أن يكشف عن مواهبه الخفية في سورية، لكن شيئا ما أعاق ذلك مرة أخرى».وعلقت قناة «رايبار» بقولها: «يحتاج النهج إلى تغيير. فدائما ما كانت ساحة الحرب السورية مكانا لغسل سمعة الجنرالات الفاشلين الذين تبين أنهم غير أكفاء في منطقة العملية العسكرية الخاصة»، في إشارة إلى حرب أوكرانيا.ورجحت أن تستعين روسيا بالجنرال سيرغي سوروفيكين الذي اكتسب لقب «الجنرال هرمجدون» لقسوته في سورية، وكان مسؤولا لفترة وجيزة عن الجهود الحربية في أوكرانيا.وخُفضت رتبة سوروفيكين العام الماضي عندما وردت تقارير غير مؤكدة عن خضوعه للتحقيق بتهمة احتمال التواطؤ في تمرد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة.