أصدر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن عفوا عن نجله هانتر الذي أدين في قضايا احتيال ضريبي وحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني.وقال بايدن في بيان له ، أمس(الأحد)،: «لا يمكن لأي شخص عاقل يدرس وقائع قضية هانتر أن يتوصل إلى أي استنتاج آخر غير هذا: هانتر استُهدف فقط لأنه ابني، وهذا خطأ»، متحدثا عن سوء تطبيق للعدالة. وأضاف «قلتُ إني لن أتدخل في قرارات وزارة العدل وقد التزمتُ وعدي حتى وأنا أرى نجلي يُحاكَم في شكل انتقائي وغير عادل». ولفت إلى أن الاتهامات لم تظهر في قضاياه إلا بعد أن حرض عليها العديد من خصومي السياسيين في الكونغرس من أجل مهاجمتي ومعارضة انتخابي. وقال بايدن «أنا أؤمن بالنظام القضائي، لكنني أعتقد أيضا أن شكلا فظا من السياسة قد أصاب تلك العملية وأدى إلى إساءة تطبيق العدالة».وكان الرئيس الأمريكي أكد مرارا أنه لن يمنح ابنه عفوا رئاسيا، وهو أمر أعاد البيت الأبيض تأكيده في شهر سبتمبر الماضي. وأقر هانتر رسميا بذنبه وبكل التهم الـ9 الملاحق بها في قضية الاحتيال الضريبي. وحدد القاضي موعد جلسة النطق بالحكم في 16 ديسمبر. وأمضى هانتر بايدن جزءا من عام 2024 في المحكمة، إذ أدين في ديلاوير بتهمة الكذب بشأن تعاطيه المخدرات عندما اشترى سلاحا ناريا، وهي جناية.