علّق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، على إصدار الرئيس الأمريكي جو بايدن عفواً عن نجله هانتر بشأن تهم تتعلق بالسلاح والضرائب، متسائلا عما إذا كان العفو الذي أصدره الرئيس لابنه التزام؟،

وشدد ترمب على أن القرار يعتبر «إساءة وظلم للعدالة»، وكتب عبر منصته «ترو سوشيال»: «يا لها من إساءة وظلم للعدالة.. هذا العفو يثبت أن بايدن لم يكن يوماً ملتزماً بالعدالة!».

بينما تناقل آلاف الأمريكيين على مواقع التواصل فيديوهات قديمة للرئيس بايدن يذكروه بتعهده خلالها بعدم العفو عنه، أو التدخل في المسار القضائي الخاص بقضية ابنه.