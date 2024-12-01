أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، اليوم (الأحد)، تعيين مسعد بولس مستشاراً أولاً للشؤون العربية والشرق أوسطية، مؤكداً أنه داعم ثابت للسلام في الشرق الأوسط.ووصف ترمب، بولس بـ«صانع صفقات»، موضحاً على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، أن بولس كان إضافة كبيرة لحملته الانتخابية، ولعب دوراً مهماً في بناء تحالفات جديدة مع المجتمع العربي الأمريكي، مضيفاً: «بولس محامٍ بارع وقائد محترم في عالم الأعمال، ولديه خبرة واسعة في الساحة الدولية».وأشار إلى أن بوليس داعم ثابت للسلام في الشرق الأوسط، مشدداً بالقول: بولس سيكون مدافعاً قوياً عن الولايات المتحدة ومصالحها، ويسرني أن أرحب به في فريقنا.يذكر أن بولس من أصول لبنانية ثرية ويترأس مجموعة «بولس إنتربرايسز» التي تعمل في مجالات متعددة، أبرزها التجارة والصناعة، وارتبط بالرئيس ترمب من خلال زواج ابنه مايكل بولس من تيفاني ترمب، ما أضفى بُعداً شخصياً على دوره السياسي.