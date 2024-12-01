أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم (الأحد)، إن القوات الأمريكية المتمركزة في سورية ليست معرضة للخطر، وأنها بعيدة عن مناطق المواجهات بين الجيش السوري والفصائل المسلحة.

وقال سوليفان لـ شبكة «سي إن إن»: واشنطن لم تتفاجأ من تحركات الفصائل المسلحة في شمال سورية، موضحاً أن الفصائل المسلحة في سورية، تحاول الاستفادة من وضع جديد، بعد أن تشتت انتباه داعمي الحكومة السورية وأضعفتهم الصراعات والأحداث في أماكن أخرى.

وأضاف: لقد رأوا أنهم أضعف وأكثر عرضة للخطر من ذي قبل، وحاولوا الاستفادة من ذلك، مبيناً أنه قوات بلاده لا تزال تواجه تهديدات من الجماعات الموالية لحزب الله في العراق وسورية وكل يوم نعمل على ضمان حماية قواتنا والرد على الهجمات ضدها، كما فعلنا في الأسبوع الماضي.

في الوقت ذاته، قالت مصادر في وزارة الخارجية التركية الوزير هاكان فيدان أبلغ نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده لن تسمح مطلقاً بوقوع أعمال إرهابية تستهدفها أو المدنيين السوريين.

وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية، غير بيدرسن قد حذر من أن القتال الدائر حالياً تترتب عليه عواقب وخيمة على السلام الإقليمي والدولي.

وقال في بيان: «ما نراه اليوم في سورية هو مؤشر يدل على فشل جماعي في تنفيذ ما كان لازماً منذ سنوات، ألا وهو عملية سياسية حقيقية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في العام 2015».

ميدانياً، أعلنت الفصائل المسلحة فرض حظر التجوال في حلب من الساعة الـ7:00 مساء وحتى الساعة الـ7:00 صباحاً.