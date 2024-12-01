تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ينظم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، العرض الدولي السابع لجمال الخيل العربية الأصيلة، خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر الجاري، في مقر المركز بالرياض.وأوضحت اللجنة العليا المنظمة أن تسجيل الخيل قد انتهى في الثامن من نوفمبر الماضي، وأن المؤتمر الصحفي للعرض الدولي سيعقد في الرابع من ديسمبر بمدينة الرياض؛ لإضفاء المزيد من المعلومات عن أعداد الخيل المشاركة وقيمة الجوائز، إضافةً إلى الحكام والرعاة والمشاركين.ويعد العرض الدولي من أهم بطولات عروض جمال الخيل العربية في العالم، إذ شهدت النسخة الماضية مشاركة 296 رأسًا في جميع فئات البطولة تعود لـ176 مالكًا.