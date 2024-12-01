قتل 6 مدنيين وأصيب 8 آخرون، في قصف حوثي على سوق شعبية بمديرية مقبنة غرب تعز. وبحسب شهود عيان، فإن طائرة مسيّرة حوثية استهدفت سوقا شعبية في قرية البومية بمنطقة البراشا غرب تعز، مما أدى إلى وقوع مجزرة مروعة.وندد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني بالمجزرة الحوثية، معرباً عن استنكاره الشديد لقصف الحوثي لسوق شعبية بواسطة طائرة مسيّرة.وقال الإرياني: هذه الجريمة النكراء امتداد لجرائم القتل الوحشي والمتعمد الذي تشنه مليشيا الحوثي الإرهابية، بشكل يومي، بحق المدنيين في محافظة تعز منذ انقلابها الغاشم، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، بين قتيل وجريح، في ظل صمت دولي مخزٍ ومعيب.وطالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإدانة واضحة لهذه الجريمة النكراء التي تعكس وحشية ودموية المليشيا الحوثية وتجردها من كل القيم الإنسانية والأخلاقية، مشدداً على ضرورة تصنيفها منظمة إرهابية عالمية فوراً، وتجميد أصولها وملاحقة قياداتها وعناصرها المتورطين في هذه الجرائم.