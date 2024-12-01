أطلق مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة، برنامج «الجراحة الروبوتية» لعمليات القلب المفتوح، التي تشمل توصيل الشرايين التاجية، وإصلاح أو استبدال الصمامات، واستئصال أورام القلب والصدر وغيرها؛ باستخدام نظام «الروبوت الجراحي»، الذي يتيح للجرّاح نظرة أوسع، وتحكم أكثر دقة إلى جانب التقليل من الحاجة لنقل الدم للمريض خلال العملية.

وأجرى مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب 10 عمليات جراحية، تكللت جميعها بالنجاح، إذ وفرت «الجراحة الروبوتية» رؤية ثلاثية الأبعاد، مكّنت الفريق الطبي من إجراء العمليات المعقدة بأعلى درجات الأمان والدقة.

وتتميز «الجراحة الروبوتية» بتوفير تحكم دقيق للجراح من خلال فتحات صغيرة بدلاً من جراحة القلب المفتوح، مما يقلل من فقدان الدم، ويزيد من سرعة الشفاء.

وتساعد «الجراحة الروبوتية» المركز في تقديم رعاية صحية متطورة وفق أعلى المعايير، والحد من المضاعفات المحتملة، وتقليص فترة الاعتماد على التنفس الصناعي، وتقليل نسبة الألم بعد العملية، والتقليل من الاحتياج لاستخدام مسكنات الآلام المتعددة، والمساعدة في سرعة التعافي والتئام الجروح بعد العملية، وذلك مقارنةً مع التدخل الجراحي التقليدي، مما يعزز من فعالية العلاج.

ويأتي برنامج «الجراحة الروبوتية» ضمن برنامج جديد تمّت إضافته للمركز كجزء من إستراتيجيته لمواكبة أحدث التطورات العالمية في طب وجراحة القلب؛ ليكون بذلك من المراكز المتخصصة التي تعتمد هذه التقنية، وذلك تأكيداً لمكانته الرائدة في المنطقة، بفضل كوادره الطبية المميزة، واستثماره في تقنيات الجراحة الحديثة، لتعزيز جودة الرعاية الصحية، وتطوير الخدمات الطبية.