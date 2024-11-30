أعلنت الرئاسة السورية اليوم (السبت) أن الرئيس بشار الأسد بحث مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في اتصال هاتفي التطورات الأخيرة، والتعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، وعدداً من القضايا العربية والدولية.وقالت الرئاسة في بيان: «الرئيس محمد شياع السوداني يؤكد خلال الاتصال أن أمن سورية والعراق هو أمن واحد»، موضحة أن السوداني أبدى استعداد العراق لتقديم كل الدعم اللازم لسورية لمواجهة الإرهاب وتنظيماته كافة.وأشارت إلى أن رئيس الوزراء العراقي أكد تمسُّك بلاده باستقرار سورية وسيادتها ووحدة أراضيها.