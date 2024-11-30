فيما تتحدث الفصائل المسلحة عن سيطرتها على حماة وفرار قوات النظام منها، نفى مصدر عسكري اليوم (السبت) انسحاب الجيش السوري من المدينة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا».

وأصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية بياناً دعت فيه إلى عدم تصديق ما ينشر من شائعات وأكاذيب تتعلق بالوضع الميداني أو تمس القيادة العسكرية، واصفة ذلك بالحرب الإعلامية التضليلية التي تشنها ما وصفتها بـ«التنظيمات الإرهابية» المسلحة.

وقالت القيادة العامة للجيش السوري: تم نشر أخبار كاذبة منسوبة للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة على بعض منصات التواصل الاجتماعي، ونؤكد أن قواتنا المسلحة تقوم بمهماتها الوطنية في التصدي لتلك التنظيمات في مختلف المناطق، وندعو الإخوة المواطنين إلى عدم تصديق ما ينشر من شائعات وأكاذيب تتعلق بالوضع الميداني أو تمس القيادة العسكرية، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الوطنية والصفحات الرسمية.

وكان مصدر عسكري سوري قد نفى في وقت سابق انسحاب الجيش السوري من حماة.