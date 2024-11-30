وسط استمرار التصعيد المفاجئ في سورية بين الجيش السوري وفصائل المعارضة المسلحة، أكد مصدران من الفصائل المسلحة اليوم (السبت) سيطرتهم على مدينة معرة النعمان وعلى خان شيخون في إدلب، وهو ما يعني أن المحافظة بأكملها باتت الآن تحت سيطرتهم، وفقاً لوكالة رويترز.وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن فصائل المعارضة سيطرت على 11 قرية في ريف حماة خلال ساعة، موضحاً أن الفصائل سيطرت على بلدات استراتيجية في محافظتي إدلب وحماة ومطار حلب الدولي.وأشار إلى أن المعارك تدور حالياً عند مطار كويرس العسكري بريف حلب، فيما ذكرت قناتا «العربية» و«الحدث» أن غارات استهدفت فصائل المعارضة السورية في حلب وإدلب، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في غارة جوية استهدفت رتلاً عسكرياً بدوار الباسل في حلب.وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 16 قتيلاً سقطوا في غارة دوار الباسل، مرجحاً أنها روسية، مشيراً إلى ارتفاع عدد القتلى في إدلب وحلب إلى 327.وغادرت آلاف السيارات مدينة حلب عبر طريق خناصر أثريا الرئيسي إلى خارج المدينة، وفقاً لوكالة «رويترز» التي نقلت عن شهود عيان قولهم إن السيارات تتجه في الغالب صوب اللاذقية والسلمية، مع إغلاق الطريق السريع الرئيسي بين دمشق وحلب.وقال مصدران من المعارضة لرويترز إن قوات المعارضة سيطرت أيضا على مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب، وهو ما يعني أن المحافظة بأكملها باتت الآن تحت سيطرتهم.وأعلن الجيش السوري أنه انسحب من حلب مؤقتاً للتحضير لهجوم مضاد، مشيراً إلى أنه خاض اشتباكات عنيفة مع الفصائل المسلحة في محاور متعددة بإدلب.ولفت الجيش السوري إلى أن الجماعات المسلحة تتدفق بكثافة عبر الحدود الشمالية، موضحاً أن الأخيرة لم تثبت نقاط تمركز لها في حلب بفعل الضربات الجوية.وقال الجيش السوري إن العشرات من جنوده قتلوا في هجوم كبير لقوات المعارضة.