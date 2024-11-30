في حادثة غريبة، اعتقلت الشرطة البريطانية تلميذين بعد الاشتباه بوقوفهما وراء هجوم بسلاح كمياوي على رجال الشرطة في لندن؛ ما أسفر عن إصابة ضابطين.وذكرت صحف بريطانية، اليوم (السبت)، أن تلميذين أحدهما في الـ14 من عمره، والآخر 16 عاماً ألقت الشرطة القبض عليهما إثر هجوم كيميائي أدى إلى نقل ضابطي شرطة إلى المستشفى، مبينة أن الضابطين في حالة مستقرة.وأشارت صحف بريطانية أن شرطة المواصلات البريطانية توجهت، مساء الجمعة، إلى محطة قطار «سوربيتون» في جنوب غرب لندن بعد تلقيها بلاغاً أن الصبيين يتصرفان بشكل مريب، وعندما اقترب الضباط من المراهقين أصيبوا بالمادة الكيماوية التي يُعتقد أنها قلوية، ونقلوا إلى المستشفى، مشيرة إلى أن الحادثة أدت إلى تأخير في محطة القطاع ومنع القطارات من التوقف في المحطة لمدة ثلاث ساعات.وذكرت الشركة المشغلة للقطار في تلك المحطة إن الخدمة العادية استؤنفت، على الرغم من أنه من المتوقع أن يستمر الاضطراب حتى مساء اليوم.وقال متحدث باسم شرطة النقل البريطانية: كان ضباط من الشرطة في محطة سكة حديد سوربيتون مساء أمس عندما رصدوا شخصين يتصرفان بشكل مريب، وأثناء تعامل الضباط معهما، تعرضوا لمادة يُعتقد أنها قلوية، وتم نقل ضابطين إلى المستشفى مصابين بإصابات لا يُعتقد أنها تهدد حياتهما.وأوضحت الشرطة أنه تم فحص سبعة ضباط آخرين، بما في ذلك ضابطان من شرطة العاصمة في مكان الحادثة من قبل المسعفين، مؤكدة القبض على الصبيين وفي حيازتهما مادة كيماوية تآكلية.