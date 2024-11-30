لا تزال الهدنة بين إسرائيل وحزب الله تعاني من الخروقات، إذ منع الجيش الإسرائيلي، اليوم (السبت)، السكان اللبنانيين من الانتقال إلى عدة قرى في الجنوب، وطالبهم بعدم العودة إلى نحو 62 قرية.وأعلن المتحدث باسم أفيخاي أدرعي فرض حظر على حركة المدنيين جنوب لبنان. وقال على موقع «إكس»: يحظر على المدنيين التحرك جنوب الخط الذي يربط 10 بلدات لبنانية بالقرب من الحدود مع إسرائيل، وكل من سيتحرك جنوب هذا الخط سيعرض نفسه للخطر. ونشر قائمة تضم أكثر من 60 بلدة لبنانية، تم منع سكانها من العودة إلى منازلهم.وتتبادل إسرائيل وحزب الله اتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، ويشكو لبنان من ازدياد الخروقات الإسرائيلية لليوم الثالث على التوالي بعد وقف إطلاق النار، إذ توغّلت 4 دبابات وجرافتان إسرائيليتان في أحد الأحياء الغربية في بلدة الخيام الجنوبية، تزامناً مع قصف مدفعي استهدف أطراف بلدتي مركبا وطلوسة؛ واستمرت قواته بعمليات التمشيط بالأسلحة الرشاشة في مارون الرأس.ومن المقرر أن تبحث لجنة الإشراف الخماسية على تطبيق قرار وقف النار والتي تضم (الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل والأمم المتحدة) في أول اجتماع لها في الناقورة، غداً (الأحد)، انتهاكات الاتفاق الذي دخل حيّز التنفيذ، (الأربعاء) الماضي.وتقضي بنوده التي لم تُنشر رسمياً، بانسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني (30 كلم عن الحدود مع إسرائيل)، وتعزيز الجيش اللبناني انتشاره في منطقة جنوب النهر على أن يتسلّم أيضا المواقع التي يسيطر عليها حالياً الجيش الإسرائيلي والحزب.ولليوم الثاني على التوالي منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية ضدّ هدف لحزب الله.وأرفق الجيش بيانه بمقطع فيديو يظهر قصفاً من الجو لما يرجح أنها منصة لإطلاق الصواريخ موضوعة على ظهر شاحنة تتحرك ببطء، واندلاع النيران فيها.وأطلق جنود إسرائيليون النار على سكّان بلدة الخيام قرب الحدود في جنوب لبنان أثناء تشييع، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.وأعلن جيش الاحتلال لليوم الثالث توالياً، حظر تجوّل ليلاً في جنوب لبنان، محذراً السكان من أنه «يُمنع منعاً باتاً التنقّل أو الانتقال جنوب نهر الليطاني ابتداءً من الساعة الخامسة مساء الجمعة (15:00 بتوقيت غرينتش) وحتى الساعة السابعة صباحاً (05:00 بتوقيت غرينتش) (السبت)».وقال مسؤول أمريكي مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إنّ الجيش الإسرائيلي يبقى في مواقعه بموجب الاتفاق، ولكن «ستنطلق فترة مدّتها 60 يوماً يبدأ خلالها الجيش اللبناني وقوات الأمن الانتشار باتجاه الجنوب». وخلال هذه المدة، يتعيّن على إسرائيل الانسحاب تدريجياً من دون ترك فراغ يمكن لحزب الله أو تنظيمات مسلحة استغلاله.