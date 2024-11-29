أعلن الجيش السوري، اليوم (الجمعة)، أنه نجح في استعادة السيطرة على بعض النقاط بريفي حلب وإدلب. وقال قائد عسكري لوكالة «د ب أ» إن سلاح الجو يشارك في عمليات حلب، ووصلت تعزيزات عسكرية إلى مدينة حلب شمالي سورية، حسب تأكيد مصدر أمني سوري لوكالة «فرانس برس»، لصد هجوم واسع النطاق تشنه مجموعات مسلحة ضد قوات الحكومة. وأفاد المصدر -طالباً عدم كشف هويته- بأن معارك واشتباكات عنيفة اندلعت من جهة غرب حلب، مؤكدا أنها لم تصل إلى حدود المدينة.

وفيما أعلنت الأمم المتحدة أن الاشتباكات في سورية أدت لمقتل 27 مدنيا، بينهم أطفال، في 3 أيام، قتل 4 مدنيين في هجوم لعناصر مسلحة استهدف حرم المدينة الجامعية في حلب، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية اليوم (الجمعة).وفي بيان نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، قالت القوات السورية إن الجماعات الإرهابية شنت هجوما كبيرا على مواقع عسكرية في عدة قرى وبلدات في انتهاك صارخ لاتفاقية خفض التصعيد.وأضافت أن «القوات المسلحة تصدت للهجوم الإرهابي الذي ما زال مستمراً حتى الآن، وكبدت التنظيمات الإرهابية المهاجمة خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وتقوم قواتنا بمواجهة التنظيمات الإرهابية بمختلف الوسائط النارية بالتعاون مع القوات الصديقة».وارتفعت حصيلة الاشتباكات الجارية بين مسلحين وقوات الحكومة السورية في الجزء الشمالي الغربي من سورية إلى 254 قتيلا، وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت متأخر أمس (الخميس).واندلعت الاشتباكات في محافظة حلب أمس الأول (الأربعاء) بين عناصر مسلحة والقوات الحكومية السورية، عقب هجوم واسع شنته المجموعات المسلحة بقيادة جماعة «هيئة تحرير الشام».