أصيب 9 إسرائيليين في عملية إطلاق نار بالقرب من مفترق أرييل في الضفة الغربية الغربية، فيما قتل منفذها. وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اليوم(الجمعة)، بأن المنفذ أطلق النار على حافلة بالقرب من مفترق أرييل، قبل أن يتم تحييده.ونقلت الصحيفة عن خدمة الإسعاف أن الحادثة أسفرت عن إصابة تسعة إسرائيليين على الأقل بينهم ثلاثة وصفت جراحهم بأنها خطيرة. ولفتت إلى أن قوات الأمن تبحث عن شخص آخر شارك في العملية. ولم تكشف عن هوية المنفذ حتى الآن.