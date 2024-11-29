أعلنت وكالة الأنباء السورية مقتل 4 مدنيين في هجوم لعناصر مسلحة استهدف حرم المدينة الجامعية في حلب، اليوم(الجمعة). وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها التي تشن هجوما واسع النطاق في شمال غربي سورية ضد القوات السورية، هاجمت مدينة حلب، وقصفت بعدد من القذائف الصاروخية السكن الجامعي في المدينة، ما أسفر عن إصابة أحد الطلاب بجروح، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية في السكن.وارتفعت حصيلة الاشتباكات الجارية بين مسلحين وقوات الحكومة السورية في الجزء الشمالي الغربي إلى 242 قتيلا، وفقا المرصد السوري.وذكرت وكالة الأنباء السورية أن الجماعات الإرهابية شنت هجوما كبيرا على مواقع عسكرية في عدة قرى وبلدات في انتهاك صارخ لاتفاقية خفض التصعيد.وأضافت: أن قواتنا المسلحة تصدت للهجوم الإرهابي، وكبدت التنظيمات الإرهابية المهاجمة خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وتقوم قواتنا بمواجهة التنظيمات الإرهابية بمختلف الوسائط النارية وبالتعاون مع القوات الصديقة.