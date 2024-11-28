أتلف مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن، اليوم (الخميس)، 955 لغما وعبوة ناسفه وقذائف غير متفجرة ومخلفات حرب، في منطقة غيل وركه بمديرية جبل حبشي بمحافظة تعز، مؤكداً في بيان أن فريق المهمات الخاصة لدى «مسام» نفذ عملية التفجير للألغام.وشملت عملية الإتلاف التي نفذها فريق المهمات الخاص بـ«مسام» بقيادة المهندس أديب رجب 6 ألغام مضادة للأفراد، 18 لغما مضادا للدبابات، و91 قذيفة متنوعة، إضافة إلى 23 فيوزا منوعا، و5 صواريخ كاتيوشا، و746 طلقات متنوعة، و27 عبوة ناسفة، و39 قنبلة.وأثنت قيادة محور تعز على جهود مشروع «مسام» لنزع الألغام باليمن، موجهة الشكر لإدارة المشروع والخبراء والفرق الميدانية على ما يبذلونه في محافظة تعز وفي اليمن كاملاً من أجل الإنسانية وإنقاذ أرواح الأبرياء.وأشار البيان إلى أن عملية الإتلاف جرت بحضور مشرف «مسام» في تعز العميد مهندس عارف القحطاني، ورئيس عمليات محور تعز العميد الركن محمد النجار، والمتحدث باسم محور تعز العقيد عبدالباسط البحر.