أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم الكثيف الذي شنته بلاده على أوكرانيا اليوم (الخميس)، جاء رداً على الضربات بصواريخ أتاكمز الأمريكية الصنع، موضحاً أن الضربات على الأراضي الروسية، بما في ذلك بالأسلحة الغربية، لن تمر دون رد أبدا.وقال بوتين في كلمته أمام قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي: «ضربنا أوكرانيا بـ90 صاروخا و100 مسيرة ردا على استهدافنا بصواريخ أتاكمز»، موضحاً أن هيئة الأركان العامة ووزارة الدفاع الروسية تعملان حاليا على تحديد أهداف لتوجيه ضربة صاروخية باستخدام «أوريشنيك» على الأراضي الأوكرانية.وأعلن الرئيس الروسي إنتاج بلاده صواريخ أكثر بـ10 مرات مما تنتجه جميع دول الناتو مجتمعة، مشيراً إلى أن موسكو اعتباراً من العام القادم ستقوم بزيادة إنتاج مثل هذه القذائف بمقدار الربع وستتم زيادة هذا الإنتاج بنسبة 25-30%.ولفت إلى أن الاختبارات القتالية لأحدث نظام صاروخي فرط صوتي «أوريشنيك» كان إجراء ضروريا وذلك ردا على الضربات باستخدام صواريخ «أتاكمز» و«ستورم شادو» على مقاطعة كورسك، مشدداً بالقول: «لقد اضطررنا إلى اختباره في ظروف قتالية رداً على الهجمات بالأسلحة الغربية على أراضي مقاطعتي بريانسك وكورسك، بصواريخ أتاكمز وستورم شادو. ولم يستبعد بوتين أن تصبح مراكز صنع القرار في كييف هدفا لصواريخ أوريشنيك الروسية.بالمقابل، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، روسيا بقصف البنى التحتية للطاقة في بلاده بقنابل عنقودية، ما أدى إلى تعطيل مواقعها وتعقيد الإصلاحات.وأشار إلى أن الهجمات الروسية على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا تثبت أن أوكرانيا بحاجة إلى أنظمة دفاع جوي الآن، مشدداً بالقول: «الأمر مهم خصوصا في فصل الشتاء حين يتعين علينا حماية بنيتنا التحتية من هجمات الروس المتعمدة».