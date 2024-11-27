ألقت الشرطة البريطانية اليوم (الأربعاء) القبض على 6 أشخاص أثناء تفتيش مركز اجتماع كردي في لندن، في إطار تحقيق لمكافحة الإرهاب في أنشطة مشتبه بها مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور، ووفقاً للشرطة فإن المعتقلين هم أربعة رجال وامرأتان أعمارهم بين 23 و62 عاما.وقالت القائمة بأعمال قائد الشرطة، هيلين فلاناجان: تأتي هذه الأنشطة في أعقاب تحقيق كبير وعملية حول أنشطة نعتقد أنها مرتبطة بحزب العمال الكردستاني الإرهابي، مضيفة: تلك عمليات اعتقال محددة الهدف لمن يشتبه في ضلوعهم في أنشطة إرهابية تتعلق بالحزب.ودعت فلاناجان أي شخص يعتقد أنه تأثر أو استهدف ممن لهم علاقة بحزب العمال الكردستاني للتواصل معنا، وبحسب الشرطة فإن الأمر لا يمثل خطرا وشيكا على الناس.وكانت بريطانيا قد حظرت حزب العمال الكردستان في 2001، بسبب الصراع الذي يخوضه منذ 40 عاما وأدى إلى مقتل أكثر من 40 ألفا.