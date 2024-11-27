نفى وزير الدفاع اللبناني موريس سليم ما يتردد عن حرية التحرك لإسرائيل في بلاده، مؤكدا أن ذلك يناقض مضمون ما نشر في الاتفاق المؤلف من 13 بنداً، والذي لا ينص على هذا الموضوع.وقال في بيان قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، اليوم (الأربعاء)، إن ما نص عليه الاتفاق هو حق الجانبين في الدفاع عن النفس.وشدد موريس على أن الجيش اللبناني سيقوم بكل ما يلزم لمواكبة تنفيذ الاتفاق، وسيكون الركن الأساس في كل ما يدور ضمنه من خطوات، وفق ما نقلت عنه الوكالة الوطنية للإعلام.وحول توقيت بدء الجيش تنفيذ خطة الانتشار، أفاد وزير الدفاع بأن «هذه الخطة هي التي ستناقش اليوم في مجلس الوزراء وقائد الجيش سيعرض كل المراحل»، مؤكدا أن الجيش سينتشر وسيرفع عديده تباعاً.وكانت إسرائيل زعمت خلال الساعات الماضية على لسان عدة مسؤولين أن لديها الحق بالتحرك في حال حصول أي انتهاك لهذا الاتفاق، وهي نقطة إشكالية على ما يبدو، إذ تشكل انتهاكاً لسيادة الدولة اللبنانية. ولوح جيش الاحتلال أنه سيتحرك ضد أي جهة تحاول خرق الاتفاقية، التي تمتد في مرحلة أولية لمدة 60 يوماً.فيما تحدثت مصادر إعلامية عن رسالة أمريكية ضمنت لإسرائيل الحق في الرد على التهديدات القادمة من الأراضي اللبنانية حسب القانون الدولي..