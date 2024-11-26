قصفت طائرات إسرائيلية مبنى سكنياً قرب جامع خاتم الأنبياء بمنطقة النويري في بيروت، ودمرته بالكامل، في اعتداء هو الثامن على العاصمة منذ بدء المواجهات في الثامن من أكتوبر العام الماضي.وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الغارة أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 26 آخرين في حصيلة أولية، مضيفة أن أعمال رفع الأنقاض مستمرة.وعقب إعلان الجيش الإسرائيلي إصدار إنذارات بقصف 20 مبنى في الحدث وحارة حريك وبرج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت، انطلقت الموجة الثانية من الغارات العنيفة والمتزامنة على تلك المناطق، وصل عددها إلى نحو 20، وطال بعضها فروعا لمؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله.وزعم جيش الاحتلال أنه قصف 20 هدفا لحزب الله خلال دقيقتين في العاصمة وضاحيتها الجنوبية، من بينها مقر استخبارات ومقرات قيادة ومستودعات.وكانت الضاحية تعرضت في وقت سابق اليوم إلى عدة غارات طالت مواقع متفرقة في أقل من ساعة، عقب تحذيرات إسرائيلية بإخلائها.وتوقعت إذاعة الجيش الإسرائيلي هجوما جويا نهائيا واسعا متوقعا في الساعات القادمة على البنية التحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، مشيرة إلى أن وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش صدقا على مواصلة العمليات الهجومية في الجبهة الشمالية.يأتي ذلك في الوقت الذي، نقلت القناة الـ12 عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الإعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان متوقع مساء اليوم ليدخل حيز التنفيذ صباح الغد، مشيرة إلى أن اجتماع المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي بدأ بحث التصديق على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وسيتم إبلاغ واشنطن بالموافقة النهائية على وقف إطلاق النار بعد تصديق المجلس عليه.ونقل موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله: إنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في الساعة العاشرة مساء الليلة وقف إطلاق النار في لبنان.