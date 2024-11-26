رغم قرب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال القيادي في حزب الله أحمد صبحي الذي قال إنه يقود العمليات في قطاع الساحل، في غارة جوية على منطقة صور.وأعرب وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، عن أمله في تنفيذ وقف النار اليوم. وقال إن بلاده ستنشر 5000 جندي جنوب البلاد في إطار الاتفاق المرتقب. وأضاف في تصريح له، أن أمريكا يمكن أن تلعب دورا في إعادة إعمار البنية التحتية جنوب لبنان، بحسب ما نقلت عنه وكالة «رويترز».وأنذر جيش الاحتلال مجددا سكان الضاحية الجنوبية لبيروت. ودعا المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي في بيان على حسابه في إكس، اليوم (الثلاثاء)، سكان منطقتي برج البراجنة وتحويطة الغدير بالضاحية الجنوبية إلى إخلائهما. ونشر خريطة للمباني الواجب إخلاؤها في هاتين المنطقتين اللتين تعرضتا على مدى الأسابيع الماضية لغارات عنيفة.وبعد التحذير، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على المنطقتين، فيما ارتفعت سحب الدخان.وتواصلت المواجهات في جنوب لبنان، وأفادت مصادر بأن رشقة صواريخ أطلقت من الجانب اللبناني باتجاه كريات شمونة والمستوطنات الحدودية شمال إسرائيل، مؤكدة أن بعض الصواريخ سقطت قرب تجمع لجيش الاحتلال في كريات شمونة. ولفتت المصادر إلى إصابة 4 جنود إسرائيليين بموقع جبل الشيخ الحدودي بهجوم مسيرة لحزب الله.ومن المنتظر أن تجتمع الحكومة الإسرائيلية مساء اليوم، من أجل التصديق على الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في لبنان، والانسحاب الإسرائيلي من قرى الجنوب، مقابل انسحاب حزب الله إلى جنوب نهر الليطاني، بحسب ما أفاد مسؤول إسرائيلي أمس (الإثنين).من جهته، أكد المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن الهدنة اقتربت جداً، لكنه «لن يتم فعل أي شيء حتى يتم الانتهاء من كل شيء»، وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن مناقشات وقف النار أحرزت تقدما كبيرا. وتزامنت مؤشرات حدوث انفراجة مع تصعيد عسكري كبير، واستهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية المزيد من أبنية الضاحية الجنوبية.