كشف رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني تحركا برلمانيا خلال الأيام القادمة ضمن المسارات القانونية والسياسية والدبلوماسية مع الدول المؤثرة في صناعة القرار الدولي؛ لتجنيب العراق أية اعتداءات محتملة من إسرائيل على أراضيه، مؤكدا أن التهديد الاسرائيلي باستهداف الأراضي العراقية يشكل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء.

وقال المشهداني، في تصريح إلى «عكاظ»، إن الاتهامات الإسرائيلية للعراق باطلة ولا أساس لها من الصحة، مشددا على أن العراق لا يريد الحرب ولا يسعى إليها. وأضاف، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني طلب من القوات المسلحة منع أي هجمات تنطلق من الأراضي العراقية.

وأكد رئيس مجلس النواب وقوف البرلمان خلف الحكومة ودعمه أية إجراءات لمنع حدوث ضربة عسكرية إسرائيلية، كاشفا أن الحكومة تبذل جهودا دبلوماسية مع أطراف دولية لتجنب الحرب.

وعقد البرلمان العراقي، اليوم (الإثنين)، جلسة خاصة لمناقشة التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربة عسكرية ضد مواقع عراقية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هدد بتوجيه ضربة عسكرية إسرائيلية للعراق بسبب انطلاق الصواريخ والمسيّرات التي تستهدف إسرائيل من الأراضي العراقية. وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية وجود نحو 30 هدفا في العراق تنوي إسرائيل استهدافها بسبب نشاط وهجمات الجماعات والفصائل العراقية.