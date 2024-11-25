فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت مسؤولين لبنانيين بأن وقف إطلاق النار قد يعلن عنه في غضون ساعات، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم (الإثنين) عن اجتماع وزاري مصغر يعقده رئيس الوزراء الإسرائيلي غداً (الثلاثاء) للمصادقة على الاتفاقية الخاصة بالتسوية في الشمال، في إشارة إلى وقف إطلاق النار في لبنان.ونقلت شبكة «سي إن إن» الأمريكية عن متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إنه من المتوقع أن يمرر مجلس الوزراء الأمني اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، فيما قال مسؤول أمريكي لصحيفة «وول ستريت جورنال»: إن إدارة الرئيس جو بايدن نقلت الضوء الأخضر الإسرائيلي المحتمل بشأن التسوية في لبنان إلى بيروت، والوضع يبدو جيداً.من جهته قال متحدث باسم البيت الأبيض: وقف إطلاق النار بلبنان أولوية بالنسبة للرئيس بايدن، مبيناً أن الاتصالات بشأن التوصل لوقف إطلاق نار بين إسرائيل و«حزب الله» مستمرة، لكن لا تطور يمكن الحديث عنه.وقال المتحدث: نحتاج إلى مواصلة العمل للحصول على وقف إطلاق النار، مضيفاً: وصلنا إلى نقطة في نقاشاتنا تدفعنا للاعتقاد أن المباحثات تسير بطريق إيجابي جداً.بالمقابل قال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر إن الاختبار الحقيقي هو إبعاد «حزب الله» من جنوب نهر الليطاني ومنعه من إعادة بناء قوته.