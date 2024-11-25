طالب ممثل الصين لدى مجلس الأمن الدولي اليوم (الاثنين) المجلس بالدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة دون شروط، معرباً عن رفضه لأي تغيير في قطاع غزة أو الطابع الديموغرافي لها.وقال في كلمة أمام اجتماع للمجلس، مخصص لمناقشة القضية الفلسطينية، إن «الوضع في الشرق الأوسط حرج، ويجب وقف أي نزاع إقليمي أوسع»، فيما وصفت ممثلة بريطانيا لدى مجلس الأمن القوانين التي أقرها البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بأنها مثيرة للقلق، وتهدد بتقويض المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.وحذرت الممثلة البريطانية من أن المجاعة وشيكة في بعض مناطق قطاع غزة، وملايين المدنيين يواجهون صعوبات ستتفاقم مع فصل الشتاء.وقالت في كلمة أمام اجتماع للمجلس: «الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة كارثي وغير مقبول»، مشددة على أنه لا يمكن الاستغناء عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، خصوصاً أنه لا يوجد بديل عنها.وأضافت: «معدل التوسع الاستيطاني غير مسبوق، ويقوض الاستقرار وآفاق السلام في المنطقة».بدوره، اتهم ممثل فلسطين لدى مجلس الأمن رياض منصور حكومة إسرائيل بإطالة أمد النزوح والتشريد، معتبراً أن مصير المنطقة يتحدد في غزة، وإذا استمرت هذه الأهوال فمن السهل توقع المصير.وقال منصور، في كلمة أمام اجتماع للمجلس، مخصص لمناقشة القضية الفلسطينية، مخاطباً الدول الأعضاء: «لا تسمحوا بتحول نزاع سياسي إلى نزاع ديني أبدي ستكون له تبعات مروعة للمنطقة والعالم».