حذر مسؤولو مساعدات من أن أمطار الشتاء تهدد بإغراق خيام مئات آلاف النازحين في قطاع غزة بمياه الصرف الصحي، في حين تزداد معاناة النازحين مع اشتداد الشتاء وعدم قدرة بلدية غزة على تقديم الخدمات.

ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إيناس حمدان، اليوم (الإثنين)، قولها: «إن نصف مليون شخص في غزة معرضون لخطر الفيضانات والغرق بمياه الصرف الصحي بمجرد هطول المطر».

وأفادت بأن النازحين يحاولون إبعاد مياه الصرف الصحي عن خيامهم مع اعتمادهم على الحمامات المتنقلة، مؤكدة أن ذلك غير ممكن لأن المناطق مكتظة بالخيام في ظل الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية. وحذرت من أن سكان غزة الذين يعانون سوء التغذية يواجهون خطرا إضافيا للإصابة بالأمراض في الشتاء.

وشهدت الأيام الماضية غرق خيام النازحين على شاطئ بحر خان يونس جنوب القطاع جراء المد البحري نتيجة الشتاء، في ظل معاناة النازحين من البرودة الشديدة. وقال الدفاع المدني في غزة إن عشرات النازحين يناشدون بتقديم العون لهم نتيجة غرق خيامهم بمياه الأمطار.

وساهمت الأمطار والرياح جراء المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة، في مضاعفة الأوضاع المأساوية للنازحين في القطاع المنكوب، وأغرقت عشرات الخيام في ظل غياب وسائل التدفئة والنقص الحاد في المواد الغذائية.

من جانبها، حذرت بلدية غزة من تفاقم الأزمات في مخيمات ومراكز الإيواء في ظل نقص الخدمات التي تستطيع تقديمها وشح المساعدات التي تسمح سلطات الاحتلال بدخولها. وأكدت أن الوضع الحالي قد يؤدي إلى تفاقم الأمراض وانتشار الأوبئة مع الاكتظاظ والنقص الحاد في الموارد الأساسية. وذكرت أن الأعباء على خدماتها الأساسية تزايدت نتيجة النزوح القسري الواسع لسكان محافظة شمال القطاع إلى مدينة غزة.