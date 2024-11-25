كشفت مصادر أمنية مصرية، اليوم(الإثنين)، العثور على 16 شخصا حتى الآن بعد غرق مركب سياحي بمنطقة مرسى علم في محافظة البحر الأحمر المصرية، كان يحمل 45 شخصا.وكانت المحافظة، أعلنت غرق المركب السياحي (سي ستوري)، الذي كان يقل 45 شخصا هم 31 سائحا من جنسيات مختلفة و14 من أفراد الطاقم، بينما كان في رحلة غطس لعدة أيام في منطقة الغدير بوادي الجمال.ونقل بيان عن المحافظ عمرو حنفي قول: «إنه تم العثور على بعض الناجين باستخدام طائرة هليكوبتر ونقلهم لتلقي الرعاية الطبية، مؤكدا أن أعمال البحث لا تزال جارية عن المفقودين بالتنسيق مع القوات البحرية والقوات المسلحة».وقال صاحب اللنش السياحي: «إن المركب كان في رحلة غطس من مرسي علم إلى منطقة شعاب سطايح وقطع الاتصال بكل الموجود على متن القارب وتم إبلاغ أجهزة الإنقاذ بالواقعة».