أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن عدد السكان وفقاً للتعداد العام للسكان والمساكن بلغ أكثر من 45 مليون نسمة. وقال السوداني في مؤتمر صحفي، اليوم (الإثنين)، إن عدد سكان العراق بلغ 45407495 نسمة بينهم الأجانب واللاجئين، موضحاً أن عدد الأسر بلغ 7 ملايين و898 ألفاً و588 أسرة. ولفت السوداني إلى أن عدد الذكور بلغ 22 مليوناً و784 ألفاً و62 نسمة بنسبة 50.1%، فيما بلغ عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 نسمة بنسبة 49.8%.ولفت إلى أن الأسر التي تعولها نساء 11.33% والتي يعولها الرجال 88.67%. وبين رئيس الوزراء أن عدد المساكن في العراق بلغ 8 ملايين و37 ألفاً و221 مسكناً، موضحاً أن نسبة الدور 92.1%، ونسبة الشقق 6.6%، ونسبة الدور الطينية 4 بالعشرة من المئة. وأوضح أن نسبة السكان دون سن العمل أقل من 15 سنة بلغت36.1%، لافتا إلى أن نسبة السكان فوق سن العمل 65 فأكثر بلغت 3.7%.