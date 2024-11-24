فيما أعلن مسعفون فلسطينيون إصابة مدير مستشفى في غزة خلال هجوم بطائرة مسيّرة إسرائيلية، أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم (الأحد) أوامر إخلاء جديدة للسكان في مناطق بحي الشجاعية الواقع في شرق مدينة غزة، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة.وقال السكان إن العائلات التي تعيش في المناطق المستهدفة بدأت في الفرار من منازلها منذ ليل (السبت) وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، واصفين عملية النزوح بالأحدث منذ بدء الحرب قبل 13 شهراً.وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أكد أمس عبر منصة «إكس» صدور أوامر إخلاء جديدة في حي الشجاعية، مشدداً على ضرورة الإخلاء جنوباً وفوراً.في غضون ذلك، قال مسؤولون في وزارة الصحة الفلسطينية إن 10 أشخاص على الأقل قتلوا في غارات إسرائيلية على مخيميْ المغازي والبريج منذ الليلة الماضية، موضحين أن مسيرة إسرائيلية أسقطت قنابل على مستشفى كمال عدوان، ما أدى إلى إصابة مدير المستشفى حسام أبو صفية.وقال أبو صفية في بيان مصور: «هذا لن يوقفنا عن إكمال مسيرتنا الإنسانية، وسنبقى نقدم هذه الخدمة مهما كلفنا»، مؤكداً إصابته أثناء ما كان في عمله إضافة إلى 12 شخصاً من الأطباء العاملين.وتشهد جباليا وبيت حانون وبيت لاهية هجوماً إسرائيلياً متواصلاً وتدميراً للمنازل ومعارك عنيفة رغم إعلان إسرائيل تطهيرها من المسلحين قبل شهر، لكن فلسطينيين يؤكدون أن إسرائيل هدفها إخلاء المنطقة بشكل دائم لإنشاء منطقة عازلة على طول الحدود الشمالية لغزة، وهو ما تنفيه إسرائيل.