حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم (الأحد) من خطورة الوضع في لبنان، مؤكداً أن لبنان بات على شفير الانهيار بعد شهرين من التصعيد بين حزب الله وإسرائيل.

ودعا بوريل خلال مؤتمر صحفي بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت إلى وقف فوري لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، مشدداً بالقول: «نرى سبيلاً واحداً للمضي قدماً. وقف فوري لإطلاق النار، وتطبيق كامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي أرسى وقفاً لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في العام 2006».

وطالب بضرورة زيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية ومواصلة الضغط على حزب الله للقبول بالمقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار.

وقبل المؤتمر الصحفي زار بوريل رئيس الحكومة ⁧‫نجيب ميقاتي،‬⁩ وتم البحث في الوضع في ⁧‫لبنان‬⁩ والعلاقات اللبنانية - الأوروبية.

‏وخلال اللقاء شدد ميقاتي على ضرورة الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والتوصل إلى وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن لبنان يعوّل على الدعم الأوروبي لمساعدته سياسيا واقتصاديا وتعزيز دور الجيش في المجالات كافة.