شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما على أعضاء من المجلس الوزاري المصغر، متهما إياهم بتسريب معلومات عسكرية إستراتيجية لجلسة سرية عقدت في مبنى محصن، منذ اليوم الرابع للحرب على قطاع غزة.وأفاد بأن الفريق المفاوض والهيئات الأكثر حساسية في إسرائيل، وفق تعبيره، وراء تسريبات المعلومات، مؤكدا أن إسرائيل تواجه تسريبات جنائية لا تنتهي منذ بداية الحرب. وقال نتنياهو إن معلومات مهمة وحساسة للغاية يتم تسريها لحركة حماس، وحزب الله.ووجه رئيس الحكومة انتقادات إلى تحقيق جار بشأن تسريبات مشتبه بها يُزعم أنها خرجت من مكتبه، ولفت إلى ما أسماه «حملة تعقب ومطاردة سياسية مضادة» ضده وضد طاقمه في رسالة مصورة تم نشرها على منصة «إكس» مساء يوم أمس (السبت).واعتبر أن الهدف من الإدانة التي صدرت أخيرا لأشخاص يُزعم أنهم متورطون في القضية هو الإضرار به وبمواطني إسرائيل الذين أيدوه.ووفق تقارير إسرائيلية، فإن المشتبه بهم في القضية يواجهون تهمة تسريب معلومات سرية بغرض الإضرار بدولة إسرائيل.