وصف وزير الإعلام الأردني محمد المومني حادثة إطلاق النار في محيط السفارة الإسرائيلية في عمّان بأنها «اعتداء إرهابي». وأفاد في تصريح له، اليوم (الأحد)، بأن الاعتداءات تمت من قبل شخص خارجٍ على القانون وصاحبِ سجلٍ إجرامي، لافتا إلى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة التفاصيل والارتباطات.وأكد المومني أن استقرار الأردن وأمنه خط أحمر، مشددا على عدم السماح لأي كان العبث به. وشدد على أن المساس بأمن الوطن والاعتداء على رجال الأمن العام سيقابل بحزم لا هوادة فيه وقوة القانون، وسينال أي مجرم يحاول القيام بذلك القصاص العادل.ولفت إلى أن هذه الاعتداءات التي جرت اليوم من خارج على القانون ومن أصحاب سجلات جرمية ومخدرات على قوات الأمن من نشامى الأمن العام مرفوضة ومدانة من كل أردني شريف. وأفاد المومني بأن قوة الأردن ومنعته واستقراره هي الأساس الصلب لإسناد قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.وكانت مديرية الأمن العام الأردنية أعلنت أنها تعاملت، فجر اليوم، مع حادثة إطلاق عيارات نارية تجاه إحدى الدوريات العاملة في منطقة الرابية في العاصمة عمّان.وقالت إن شخصا أطلق النار على دورية عاملة في المنطقة، إذ تحركت قوة أمنية إلى الموقع وحددت موقع مطلق النار الذي حاول الفرار.وأضافت أنه جرت مطاردته ومحاصرته فبادر بإطلاق العيارات النارية باتجاه القوة الأمنية، التي طبقت بدورها قواعد الاشتباك ما أسفر عن مقتل الجاني. وأعلنت إصابة 3 من رجال الأمن العام، واصفا حالاتهم بالمتوسطة.وتحدث شهود عيان عن وجود طوق أمني كثيف في محيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمّان، مؤكدين أن قوات أمنية أغلقت الطرق المؤدية للسفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية، فيما توجهت سيارات إسعاف نحو منطقة السفارة.وأكدت وسائل إعلام محلية سماع إطلاق نار كثيف في محيط السفارة، نقلا عن مواطنين من سكان المنطقة. وذكرت أن الأجهزة الأمنية طلبت من السكان المجاورين للسفارة البقاء داخل بيوتهم وإغلاق النوافذ.