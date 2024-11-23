أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم (السبت)، أن حكومات الاتحاد ليس بوسعها التعامل بانتقائية مع أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.وقال بوريل خلال زيارة لقبرص لحضور لقاء مع نشطاء سلام إسرائيليين وفلسطينيين: الدول الموقعة على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة، هذا ليس اختيارياً، مضيفاً: الدول التي تتطلع إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ملزمة أيضاً بتنفيذ هذا القرار.وأشار إلى أنه من المضحك جداً أن يكون على الوافدين الجدد التزام ما لا يفي به الأعضاء الحاليون، مندداً باتهامات إسرائيل لمن يختلفون معه بمعاداة السامية.وقال: في كل مرة يختلف أحد مع سياسة حكومة إسرائيلية معينة، يتم اتهامه بمعاداة السامية، مؤكداً «لي الحق في انتقاد قرارات الحكومة الإسرائيلية سواء كانت لنتنياهو أو أي شخص آخر، دون أن يتم اتهامي بمعاداة السامية. وهو أمر غير مقبول».وكانت محكمة الجنايات الدولية قد أصدرت مذكرتَي توقيف بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت في غزة بين الثامن من أكتوبر 2023 و20 مايو 2024.