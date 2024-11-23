اختار الرئيس الأمريكي المُنتخَب دونالد ترمب مؤسس Key Square Group، وأحد المديرين التنفيذيين لصناديق التحوط، وأبرز جامعي التبرعات لحملته سكوت بيسنت،، لمنصب وزير الخزانة.وقال ترمب في بيان: «يسعدني أن أرشح سكوت بيسنت لشغل منصب وزير الخزانة الـ 79 للولايات المتحدة. يحظى سكوت باحترام واسع النطاق باعتباره أحد أبرز المستثمرين الدوليين والخبراء الاستراتيجيين الجيوسياسيين والاقتصاديين في العالم. وقصة سكوت هي قصة الحلم الأمريكي».ولد سكوت في كونواي بولاية ساوث كارولاينا في عام 1962، وبسبب القلق الاقتصادي الذي تعاني منه أسرته، حصل على أول وظيفة صيفية له في سن التاسعة، والتحق بجامعة ييل وتخرج فيها في عام 1984، وكان سكوت أيضاً أستاذاً مساعداً للتاريخ الاقتصادي في الجامعة نفسها.ويعد سكوت مستثمراً أمريكياً ومعلماً، إذ أسس وترأس مجموعة «كي سكوير»، ويدير عدداً من الشركات العاملة المتنوعة في الصناعات، بما في ذلك الزراعة والضيافة والنشر والعقارات، وقد عمل في مجال إدارة الاستثمار لأكثر من 35 عاماً.وتشمل أعماله الخيرية محو الأمية المالية والرياضية، كما تبرع هو وعائلته بمركز إعادة تأهيل «ماكليود» في مستشفى «شراينرز» للأطفال في جرينفيل بولاية ساوث كارولاينا. كما أن بيسنت عضو في مجلس العلاقات الخارجية والنادي الاقتصادي في نيويورك.وشارك بيسنت في بعض أكبر الصفقات وأكثرها ربحية في تاريخ صناديق التحوط، بما في ذلك بيع الجنيه الإسترليني والين الياباني على المكشوف، وإعادة تنظيم الديون الأرجنتينية، وتصفية سندات «إم إف جلوبال» الإيطالية.وأفادت شبكة NBC News بأنه في حال تمت الموافقة على ترشيح بيسنت من قبل مجلس الشيوخ، فإنه سيتولى قيادة السياسات المالية للاقتصاد الأمريكي الذي صمد أمام ارتفاع معدلات التضخم في السنوات الأخيرة.ولفتت إلى أن بيسنت سيكون مُكلفاً بتنفيذ أي تخفيضات ضريبية قد يسعى الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون إلى تطبيقها، ومع اقتراح الرئيس المُنتخَب فرض تعريفات جمركية كبيرة على الواردات من دول مختلفة حول العالم، فإنه سيتعين على وزير الخزانة الجديد أيضاً إدارة العلاقات مع وزراء المالية في الدول الأخرى الذين قد يختارون الرد بفرض تعريفات جمركية مماثلة.