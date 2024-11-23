تمكنت قوات الجيش السوداني من دخول مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار جنوب شرقي البلاد لأول مرة منذ سيطرة قوات الدعم السريع عليها في شهر يونيو الماضي. وأكدت مصادر عسكرية أن القوات السودانية دخلت سنجة ولا تزال تواصل عملية تأمين المدينة وملاحقة بقية عناصر قوات الدعم السريع.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني على منصة «إكس» اليوم (السبت): «القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى نجحت في تحرير سنجة، وسنستمر في التحرير وقريبا سننتصر على كل المتمردين في أي مكان».

وكانت قوات الجيش قد تحركت منذ عدة أيام نحو المدينة عبر محورين هما: محور مدينة السوكي، ومحور الجنوب عبر محلية أبو حجار، حتى نجحت في استردادها.

ويتواصل القتال بين قوات الجيش والدعم السريع منذ منتصف شهر أبريل من العام 2023، وأدت الحرب إلى سقوط آلاف القتلى، معظمهم من المدنيين، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وأدت المعارك إلى نزوح أكثر من 11 مليون شخص، فر منهم أكثر من 3 ملايين إلى البلدان المجاورة، وأفادت الأمم المتحدة ومسؤولون آخرون بأن النزاع تسبب في إغلاق 80% من المرافق الصحية في المناطق المتضررة.

ويواجه السودان حالياً واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في الذاكرة الحديثة، حيث يعاني 26 مليون شخص من الجوع الحاد.

وشهد الأربعاء الماضي وقوع مجزرة راح ضحيتها 40 شخصاً في هجوم شنه عناصر من قوات الدعم السريع على قرية في ولاية الجزيرة وسط السودان.