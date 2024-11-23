رجح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اقتراب مشاركة الآلاف من جنود كوريا الشمالية في العمليات القتالية ضد أوكرانيا. وقال أوستن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء فيجي سيتيفيني رابوكا، على هامش زيارته إلى فيجي، اليوم (السبت): «إن نحو 10 آلاف جندي كوري شمالي يُعتقد أنهم متمركزون في منطقة كورسك الحدودية الروسية، حيث يجري دمجهم في التشكيلات الروسية».ورداً على سؤال بشأن ورود تقارير تفيد بأن جنرال كوري شمالي بازر أصيب في هجوم أوكراني أجاب أوستن: «في ما يتعلق بإصابة مسؤول كوري شمالي كبير فأنا على علم بالتقرير، ولكنني لا أستطيع تأكيد أي شيء لكم في الوقت الراهن»، بحسب ما نقلت عنه شبكة C-SPAN الأمريكية. وكشف أنه لم يطلع على تقارير مهمة عن مشاركة جنود كوريين شماليين بفعالية في القتال حتى الآن.وكان مشرعون كوريون جنوبيون قالوا هذا الأسبوع إنه جرى نشر نحو 10,900 جندي كوري شمالي في كورسك ضمن وحدات روسية محمولة جواً، ووحدات بحرية تواجه القوات الأوكرانية.ووفق صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن القيادة العامة في كوريا الشمالية كلّفت الجنرال كيم يونج بو بمهمة دمج القوات الكورية الشمالية مع نظيرتها الروسية، للمشاركة في الحرب التي تخوضها منذ أكثر من عامين في أوكرانيا.وكانت أوكرانيا وأجهزة استخبارات غربية أشارت الشهر الماضي إلى وجود نحو 11 ألف جندي مشاة كوري شمالي يتدربون حالياً في شرق روسيا، فيما رجح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن يصل عدد الجنود الكوريين الشماليين المرسلين إلى روسيا إلى 100 ألف جندي.ووفقاً لمسؤولين أوكرانيين وكوريين جنوبيين، أُرسل الجنرال كيم من بين نحو 500 ضابط كوري شمالي إلى روسيا، كما أن الجنود الكوريين الشماليين انتقلوا إلى الخطوط الأمامية.