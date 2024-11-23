كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» أن غارة جوية إسرائيلية على سورية أسفرت عن مقتل القيادي في حزب الله اللبناني علي موسى دقدوق، الذي ساعد في هجمات ضد القوات الأمريكية خلال حرب العراق. ولم تكشف شبكة «إن بي سي»، أية تفاصيل بشأن الغارة الجوية الإسرائيلية، سواءً فيما يتعلق بالزمان أو المكان، أو ما إذا كانت استهدفت دقدوق بشكل محدد.ونقلت عن المسؤول الذي لم تكشف عن هويته، أن دقدوق كان قد ساعد في التخطيط لإحدى أكثر الهجمات جرأة وتعقيداً ضد القوات الأمريكية خلال حرب العراق.وأفاد المسؤول بأن القوات الأمريكية كانت قد أسرت دقدوق بعد غارة وقعت في كربلاء عام 2007، وشهدت قيام مسلحين بدخول قاعدة أمريكية وهم متنكرون في هيئة فريق أمني أمريكي، وتمكنوا من قتل 5 جنود أمريكيين، لكن تم إطلاق سراحه لاحقاً من جانب الحكومة العراقية.