بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلنت عدة دول أنها ستتعاون مع المحكمة بشكل كامل، في وقت دعت المجر نتنياهو لزيارتها، ما اعتبر تحديا للقرار.وأصدرت المحكمة (الخميس)، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت وقائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وكشفت هيئة البث الإسرائيلية ، أمس(الخميس)أن 124 دولة عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية لن يتمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق من زيارتها. واعتبر أستاذ القانون الدولي في جامعة تل أبيب إلياف ليبليتش أن المعنى المباشر من القرار هو أن الدول الـ124 الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، والتي تضم معظم أقرب حلفاء إسرائيل، ستكون ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا كانا موجودين على أراضيها، وفقا لما نقلته شبكة Cnn.وأعلن رئيس الوزراء الإيرلندي سايمون هاريس أن بلاده مستعدة لاعتقال نتنياهو إذا جاء إليها. وقال لشبكة «آر تي إي» الوطنية عندما سئل إن كانت إيرلندا ستعتقل نتنياهو إذا حل في أراضيها لأي سبب من الأسباب: نعم بالتأكيد، نحن ندعم المحاكم الدولية ونمتثل لمذكرات الاعتقال التي تصدرها.ونقلت وكالة الأنباء السلوفينية (إس تي إيه) عن رئيس الوزراء روبرت غولوب قوله: إن سلوفينيا ستمتثل لمذكرات الاعتقال التي أصدرتها الجنائية الدولية بشكل كامل.فيما أعلن متحدث باسم الحكومة أن برلين ستدرس خطواتها بعناية، مؤكدا أنه «لن تتوفر تفاصيل إلا عندما تكون زيارة نتنياهو وغالانت إلى ألمانيا متوقعة».وأضاف أن ألمانيا من أكبر الداعمين للمحكمة الجنائية الدولية، لافتا إلى أنه «نتيجة التاريخ الألماني، لدينا روابط فريدة ومسؤولية كبيرة تجاه إسرائيل».وأكد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو أن بلاده ستضطر إلى اعتقال نتنياهو إذا زارها. وقال إن المحكمة مخطئة، ولكن سنضطر إلى توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي إذا زارنا.وجدد الرئيس الأمريكي جو بايدن موقف بلاده بالوقوف إلى جانب إسرائيل في مواجهة ما سماها «التهديدات التي يتعرض لها أمنها». فيما أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو التزام بلاده بكل لوائح المحاكم الدولية وأحكامها. فيما أعرب السيناتور الأمريكي المستقل عن تأييده لقرار الجنائية الدولية، وقال في منشور على موقع إكس: إن الاتهامات تستند إلى أسس متينة، وأضاف: إذا لم يمتثل العالم للقانون الدولي، فسننحدر إلى مزيد من الهمجية.وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن لندن تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية. واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن المحكمة الجنائية الدولية ضامنة للاستقرار الدولي، وشددت على ضرورة ضمان عملها بطريقة مستقلة.بدروه، ألغى وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب زيارة له إلى إسرائيل بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية. ونقلت وكالة رويترز عن فيلدكامب قوله إن بلاده مستعدة لتنفيذ قرار المحكمة.واعتبر مصدر حكومي في قبرص، أن بلاده التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع إسرائيل تعدّ مذكرات الاعتقال الصادرة عن الجنائية الدولية ملزمة من حيث المبدأ.ونقلت «رويترز» عن المصدر قوله إن القرار قيد الدراسة، وليس لدينا تعليق على ذلك. من حيث المبدأ، فإن قرارات المحكمة الجنائية الدولية تحظى بالاحترام وملزمة.وفي بكين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ردّا على سؤال بشأن مذكرات الاعتقال خلال مؤتمر صحفي: تأمل الصين أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقا للقانون.من جهته، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أنه سيدعو نتنياهو لزيارة بلاده. وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار، سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، إذ يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير.