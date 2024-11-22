ارتفع عدد قتلى الاستهداف الإسرائيلي على تدمر، الأربعاء الماضي، إلى 92 شخصاً، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الجمعة). وقال إن العدد توزّع على 3 مواقع في مدينة تدمر بريف حمص، ووصل إلى أكثر من 100 شخص بين قتيل وجريح. وأضاف أن استهدافا طال موقع اجتماع لجماعات ولائية موجودة في تدمر والبادية مع قياديين من حركة النجباء العراقية وقيادي من حزب الله اللبناني. وأكد أن حصيلة القتلى توزعت بعدد 61 من الجماعات الولائية من جنسية سورية، بينهم 11 ضابطا وصف ضباط متعاونين مع حزب الله، و27 من جنسية غير سورية غالبيتهم من حركة النجباء، و4 من حزب الله اللبناني. وأسفرت عن إصابة 21 آخرين بجراح، بينهم 7 من المدنيين. وكشف المرصد السوري أن الهجوم استهدف أيضا موقعين، أحدهما مستودع أسلحة قرب المنطقة الصناعية الذي تقطنه عائلات المقاتلين الموالين من جنسيات عراقية وأخرى أجنبية.