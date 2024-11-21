أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية السلام الذى دعت له الدول العربية كافة من أجل التعايش وإنهاء الحروب، مبيناً أن الأحداث الفارقة التي تمر بها دول المنطقة تؤكد أن السلام العادل هو الحل الوحيد لضمان الأمن المستدام بين الشعوب.وقال السيسي خلال اجتماع اليوم (الخميس) بعدد من قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة: «إن الأحداث المتلاحقة والأوضاع المضطربة التي تشهدها المنطقة تؤكد أن خيارنا للسلام العادل والمستدام يفرض علينا أيضاً الاستمرار في بناء قدرات القوى الشاملة لصون وحماية الوطن».وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.وأضاف: الرئيس السيسي أشاد خلال الاجتماع بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة لحماية الحدود المصرية من أي تهديدات محتملة، مع الاستمرار في جهود التنمية الشاملة للدولة لتحقيق تطلعات أبناء الشعب المصري العظيم نحو مستقبل أفضل.وتناول الاجتماع كذلك جهود القوات المسلحة في تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، ومدى جاهزيتها لتنفيذ المهمات التي توكل إليها.